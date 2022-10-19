В Україні ліквідували командира російських морпіхів, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни РФ проти України ліквідували командира російських морських піхотинців капітана Олександра Каширських
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Командир ГСАВ 810 ОБрМП капітан Олександр Каширських успішно демобілізований", - зауважив він.
- 18 жовтня військовий писав, що на війні проти України ліквідували лейтенантів російської армії Івана Кабанова й Андрія Машошина.
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