Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Заступник командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії з озброєння полковник Максим Кудрін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

24 червня Анатолій Штефан повідомив про знищення командира взводу російської армії Іллі Мазаєва (Мазая).

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