В Україні ліквідували заступника командира дивізії російських десантників Кудріна
На війні РФ проти України ліквідували заступника командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії Максима Кудріна
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
"Заступник командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії з озброєння полковник Максим Кудрін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 24 червня Анатолій Штефан повідомив про знищення командира взводу російської армії Іллі Мазаєва (Мазая).
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.13
- Актуальне
- Важливе