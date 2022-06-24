"Денацифікований і демілітаризований": офіцер ЗСУ Штефан повідомив про ліквідацію комвзводу російської ППО Мазая
Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан повідомив про знищення командира взводу російської армії Іллі Мазаєва (Мазая)
Про це він написав у twitter.
"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "Їх там немає", продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований та демілітаризований", - повідомив Штефан.
Мазай раніше був внесений до бази "Миротворець". Його справжнє ім’я – Орлов Євген Михайлович. Окупант був найманцем ПВК Вагнера, автором автобіографічної книги про злочини російських військових у Сирії та Лівії “Их там нет”. Також брав участь у боях на Донбасі в 2014 році.
- З 24 лютого до 24 червня окупанти втратили близько 34 530 військових, 3637 бронемашин, 1507 танків і 622 безпілотники.
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