"Денацифікований і демілітаризований": офіцер ЗСУ Штефан повідомив про ліквідацію комвзводу російської ППО Мазая

Про це він написав у twitter.

"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "Їх там немає", продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований та демілітаризований", - повідомив Штефан.

Мазай раніше був внесений до бази "Миротворець". Його справжнє ім’я – Орлов Євген Михайлович. Окупант був найманцем ПВК Вагнера, автором автобіографічної книги про злочини російських військових у Сирії та Лівії “Их там нет”. Також брав участь у боях на Донбасі в 2014 році.

З 24 лютого до 24 червня окупанти втратили близько 34 530 військових, 3637 бронемашин, 1507 танків і 622 безпілотники.

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