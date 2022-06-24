Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За 4 місяці повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 34 530 (+100) окупантів;

танків - 1507 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 3637 (+5) од.;

артилерійських систем - 759 (+3) од.;

реактивних систем залпового вогню - 241 (+1) од.;

засобів ППО - 99 (+0) од.;

літаків - 216 (+0) од.;

гелікоптерів - 183 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 622 (+2) од.;

крилатих ракет - 137 (+0) од.;

кораблів/катерів - 14 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2553 (+5) од.;

спеціальної техніки - 60 (+0) од.

Упродовж 23 червня найбільших втрат РФ зазнала на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

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