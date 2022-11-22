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В Україні майже не лишилося неушкоджених ТЕС та ГЕС, - Укренерго

22 листопада, 2022 вiвторок
14:42
війна з Росією енергетика ЛЕП електрика

В Укренерго розповіли, що Україна зазнала 6 масованих атак на енергосистему, внаслідок чого майже не лишилось неушкоджених ТЕС, ГЕС та вузлових підстанцій

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу для Media Center Ukraine.

Він зазначив, що минулого тижня відбулась найбільша атака на українську енергосистему, було випущено майже сто ракет, внаслідок чого було пошкоджено 15 об'єктів Укренерго. 

"Їх ціллю були саме об'єкти енергосистеми: в основному це підстанції Укренерго, а також українські електростанції. Було пошкоджено 15 об'єктів Укренерго в цей день… Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам доводиться працювати: практично вся теплова й гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнавала ракетних ударів", - розповів Кудрицький.

Він також зазначив, що майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій Укренерго. За словами Кудрицького, кожна важлива підстанція України зазнала руйнувань.

"На кожну важливу підстанцію вже щось прилітало – на деякі підстанції по декілька разів: по три, по п'ять і навіть по вісім разів, є й такі об'єкти. Масштаб руйнувань колосальний", - сказав він.

  • Володимир Зеленський під час засідання ставки Головнокомандувача зазначив, що забезпечення роботи енергетичної інфраструктури взимку буде нелегким, проте Україна впорається з цим.

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