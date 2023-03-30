В Україні мінами та снарядами забруднено площу завбільшки з дві Австрії, - Зеленський
Наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало забруднення вибухонебезпечними предметами 174 тисяч квадратних кілометрів
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення до парламенту Австрії.
За словами очільника держави, розмір української території, забрудненої снарядами та мінами сягає площі двох Австрій.
"174 тисячі квадратних кілометрів українських територій забруднені мінами й нерозірваними снарядами. Ця забруднена площа, як дві території Австрії. Це - сотні тисяч протипіхотних та протитанкових мін, ракет від реактивної артилерії, авіаційних бомб, мінометних снарядів та боєприпасів, які не розірвалися і застрягли в полях", - заявив Зеленський.
Лідер зазначив, що росіяни залишили вибухівки у будівлях, садах, парках та городах цивільних. Крім того, замасковані гранати майже кожного дня забирають життя українців на звільнених територіях.
"На жаль, щодня є повідомлення про вибухи, які забрали життя і скалічили людей. Все це частина автопортрета Росії сьогодні, який вона створює своєю агресією, своєю божевільною війною", - наголосив Президент.
Зеленський також нагадав про регулярні випадки навмисного мінування окупантами таких предметів як музичні інструменти, шафи, сумки, пральні машинки тощо.
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