В Україні минулої доби зареєстровано ​​​​​​​​213 нових випадків COVID-19, померли 2 пацієнти

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 25 липня було зареєстровано ​213 нових випадків COVID-19 (в тому числі 11 дітей), 2 людини померли, 170 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:



м. Київ - 71 випадок;

Вінницька область - 14 випадків;

Волинська область - 2 випадки;

Дніпропетровська область - 6 випадків;

Донецька область - 8 випадків;

Житомирська область - 17 випадків;

Івано-Франківська область - 2 випадки;

Київська область - 8 випадків;

Кіровоградська область - 2 випадки;

Луганська область - 2 випадки;

Львівська область - 8 випадків;

Миколаївська область - 3 випадки;

Одеська область - 33 випадки;

Рівненська область - 3 випадки;

Сумська область - 8 випадків;

Тернопільська область - 7 випадків;

Харківська область - 12 випадків;

Херсонська область - 3 випадки;

Черкаська область - 1 випадок;

Чернівецька область - 3 випадки.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях", - зазначили у МОЗ.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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