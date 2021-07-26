В Україні минулої доби зареєстровано 213 нових випадків COVID-19, померли 2 пацієнти
Станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 2 248 663 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 849 - летальні, 2 184 365 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 25 липня було зареєстровано 213 нових випадків COVID-19 (в тому числі 11 дітей), 2 людини померли, 170 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
м. Київ - 71 випадок;
Вінницька область - 14 випадків;
Волинська область - 2 випадки;
Дніпропетровська область - 6 випадків;
Донецька область - 8 випадків;
Житомирська область - 17 випадків;
Івано-Франківська область - 2 випадки;
Київська область - 8 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 2 випадки;
Львівська область - 8 випадків;
Миколаївська область - 3 випадки;
Одеська область - 33 випадки;
Рівненська область - 3 випадки;
Сумська область - 8 випадків;
Тернопільська область - 7 випадків;
Харківська область - 12 випадків;
Херсонська область - 3 випадки;
Черкаська область - 1 випадок;
Чернівецька область - 3 випадки.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях", - зазначили у МОЗ.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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