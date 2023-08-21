В Україні можуть створити військову поліцію: чим займатиметься

Про це повідомила пресслужба відомства.

Над проєктом закону в Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності працює робоча група. Її завдання - створити оптимальну модель майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.

Зазначається, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями, яка входитиме до системи Міноборони України. Орган утворять на основі Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

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Окреме формування створюють для того, аби підтримувати військову дисципліну серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ.

Чим займеться військова поліція

До неї перейдуть окремі повноваження, які стосуються оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів у зонах бойових дій.

Серед основних завдань:

правоохоронна діяльність із попередження, виявлення, припинення воєнних злочинів, згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;

оперативно-розшукова діяльність;

спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;

забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;

захист прав військовослужбовців;

захист державного майна;

виконання покарань.

Розробники законопроєкту планують досягнути сумісності військової поліції зі структурами держав-членів НАТО. Наразі документ перебуває на етапі погодження.