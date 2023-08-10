Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Рада підтримала законопроєкт про відповідність державіації стандартам НАТО та ЄС

Рада підтримала законопроєкт про відповідність державіації стандартам НАТО та ЄС

10 серпня, 2023 четвер
19:13
Суспільство Львівський аеропорт

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності в галузі державної авіації України

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Телеграм.

Він уточнив, що за ухвалення документа №9379 проголосували 226 депутатів.

Проєкт закону розроблено з метою вдосконалення системи регулювання діяльності державної авіації України та приведення її до стандартів НАТО (військові стандарти), Європейського Союзу. Він пропонує зміни до Повітряного кодексу України.

Документом передбачається ведення нових термінів стосовно державної авіації. Ним уточнюються повноваження Міністерства оборони України у сфері державної авіації України, визначаються умови сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності державної авіації, сертифікації державних повітряних суден, їх виробів, компонентів та обладнання, а також визнання сертифікації суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності, які видані уповноваженим органом з питань цивільної авіації України або закордонними уповноваженими органами з питань авіації (цивільними та військовими).

Окрім того, документом визначаються умови реєстрації державних повітряних суден та їх виключення з реєстру, встановлюються вимоги до авіаційного персоналу державної авіації.

Законопроєктом також пропонується запровадити систему добровільних і обов'язкових сповіщень про інциденти з метою сприяння збору інформації про фактичні чи потенційні недоліки в забезпеченні безпеки державної авіації, а також створення відповідної бази даних.

Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме ефективності при формуванні та реалізації державної політики в галузі державної авіації, приведення державної авіації України до стандартів НАТО, Європейського оборонного агентства (військові стандарти) і Європейського Союзу, а також сприятиме підвищенню рівня безпеки державної авіації України (безпеки польотів).

Відзначимо, що у ЄС підтримують авіаційну інфраструктуру України, яка після пандемії відразу опинилась в умовах війни та закриття повітряного простору для літаків.

  • У середині лютого Україна отримала  перший транш допомоги від Євроконтролю з Аеронавігаційного фонду солідарності. Він був спрямований на підтримку персоналу й операційної діяльності за відсутності польотів над Україною.
  • У кінці квітня Украерорух отримав другий транш міжнародної допомоги від Євроконтролю з Аеронавігаційного фонду солідарності на підтримання кваліфікації персоналу й операційні витрати.
Верховна Рада
ЄС
транспорт
НАТО
Читайте також:
Путін
9 серпня, 2023 середа
Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
9 серпня, 2023 середа
Шойгу звинуватив Польщу у намірі окупувати західні області України
Андрій Загороднюк (в центрі)
9 серпня, 2023 середа
Росія оголосила в розшук ексміністра оборони Загороднюка та двох генералів ЗСУ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
10 серпня
20:29
Оновлено
обстріл Запоріжжя
РФ ударила по Запоріжжю: загинула людина, щонайменше 9 постраждалих
20:16
Анатолій Трубін
Голкіпер збірної України Трубін перейшов з "Шахтаря" до "Бенфіки"
20:05
ПЦУ Володимир Зеленський Вселенський патріарх Варфоломій
Духовна незалежність, Формула миру та повернення дітей: Зеленський зустрівся з представником Патріарха Варфоломія
20:03
OPINION
Ольга Духнич
Барбі компенсувала нарцисизм жінок
19:48
Києво-Печерська лавра
З 11 серпня тимчасово припинено доступ до нижньої частини Києво-Печерської лаври
19:40
ЗСУ
Генштаб: за добу на фронті відбулося 25 бойових зіткнень, ЗСУ знищили станцію РЕБ і вузол зв’язку росіян
19:35
Подробиці про дівчат, які загинули внаслідок удару по Запоріжжю
У Запоріжжі внаслідок удару РФ 9 серпня загинули дві дівчини-музикантки, доньки нацгвардійців
19:31
Ексклюзив
Кордон з Білоруссю
Голова Рівненської ОВА: Наше завдання - укріплювати кордон, це 229 км зони відповідальності області
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 533 дня війни: нічні вибухи у Москві та нова партія зброї від Естонії для ЗСУ
18:47
Німеччина солдат армія
У Rheinmetall заявили, що Німеччині потрібні додаткові €350 млрд для модернізації армії
18:16
Оновлено
Андрій Лунін (в червоному светрі)
Конкурент українця Луніна в "Реалі" Куртуа вибув до кінця року
18:04
людина спить
Спроби компенсувати недостатній сон у вихідні не покращують здоров’я серця, – дослідження
18:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
У Московії стертий поділ на "своє" і "чуже"
17:59
Twitter
Пташка з будівлі та ще 583 лоти: Ілон Маск виставив на аукціон пам'ятні речі Twitter після ребрендингу соцмережі
17:50
ракети Taurus
"Найближчим часом": Німеччина планує дати Україні далекобійні ракети Taurus, - ЗМІ
17:29
Поліція РФ
"Некомплект дуже великий": у МВС Росії заявили про критичну нестачу силовиків
17:05
Новини компаній
“Ти під моїм захистом” - військові створили унікальні принти для жіночих футболок бренду Lesia
16:56
Зерно
Росія відмовилась від умови відновлення аміакопроводу для розблокування "зернового коридору"
16:52
Верховна рада
Рада закликала Макрона не пускати російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 в Парижі
16:49
Оновлено
У Києві знесли 200-річну садибу
У Києві на Подолі знесли 200-річну садибу, яка була зразком забудови ХІХ ст. Відкрито кримінальне провадження
16:28
НПЗ, пожежа
У Білорусі на Мозирському НПЗ виникла пожежа
16:20
"Мавка.Лісова пісня"
Українська "Мавка" вийшла у прокат у Північній Македонії
16:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:15
військовий, Естонія
Естонія надала Україні партію стрілецької зброї
16:03
OPINION
Борислав Береза
Українцям треба вчитися бути вдячними
16:02
Kherson Film Fest
Перший після деокупації: у Херсоні проведуть кінофестиваль
15:59
постачання газу
Фактична ціна газу в Україні збільшилася уперше за дев'ять місяців
15:56
зерно, пшениця, комбайн
"Перспективні технології": у Мінагрополітики розповіли про використання дронів у сільському господарстві
15:53
Україна Польща
Абсурдна теза про "гру" України на зміну влади в Польщі
15:38
метеорний дощ, зорепад
Цими вихідними в Україні можна буде побачити метеорний дощ
15:23
Путін
Путін припускає ймовірність особистої участі в саміті G20 в Індії, – NBC News
15:21
стародрук
Музей книги і друкарства оцифрує частину колекції стародруків
15:19
банк Intesa
Найбільший банк Італії залишає російський ринок, - Reuters
15:10
тіла російських окупантів
Російські військові спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя, - Маляр
14:53
прапори України та США
Наступ, зброя та захист від повітряних атак РФ: військово-політичне керівництво України провело відеоконференцію з Остіном, Міллі та Салліваном
14:45
Оновлено
зерно, зернова угода
ВМС: у Чорному морі запрацював гуманітарний коридор для торговельних суден
14:23
фотовиставка "Це я"
"Це я": у Будапешті відкрили фотовиставку, присвячену українським жінкам під час війни
14:09
Ексклюзив
школярі, діти
Народна депутатка розповіла, чи повернуться діти до своїх класів після року навчання за кордоном
14:03
OPINION
Ігор Тишкевич
Батіг чи пряник? На Україну справді чекає демографічна криза
13:58
масштабна пожежа в порту Ла-Рошель
У Франції в порту Ла-Рошель сталася масштабна пожежа на елеваторі із зерном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV