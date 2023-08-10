Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Телеграм.

Він уточнив, що за ухвалення документа №9379 проголосували 226 депутатів.

Проєкт закону розроблено з метою вдосконалення системи регулювання діяльності державної авіації України та приведення її до стандартів НАТО (військові стандарти), Європейського Союзу. Він пропонує зміни до Повітряного кодексу України.

Документом передбачається ведення нових термінів стосовно державної авіації. Ним уточнюються повноваження Міністерства оборони України у сфері державної авіації України, визначаються умови сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності державної авіації, сертифікації державних повітряних суден, їх виробів, компонентів та обладнання, а також визнання сертифікації суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності, які видані уповноваженим органом з питань цивільної авіації України або закордонними уповноваженими органами з питань авіації (цивільними та військовими).

Окрім того, документом визначаються умови реєстрації державних повітряних суден та їх виключення з реєстру, встановлюються вимоги до авіаційного персоналу державної авіації.

Законопроєктом також пропонується запровадити систему добровільних і обов'язкових сповіщень про інциденти з метою сприяння збору інформації про фактичні чи потенційні недоліки в забезпеченні безпеки державної авіації, а також створення відповідної бази даних.

Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме ефективності при формуванні та реалізації державної політики в галузі державної авіації, приведення державної авіації України до стандартів НАТО, Європейського оборонного агентства (військові стандарти) і Європейського Союзу, а також сприятиме підвищенню рівня безпеки державної авіації України (безпеки польотів).

Відзначимо, що у ЄС підтримують авіаційну інфраструктуру України, яка після пандемії відразу опинилась в умовах війни та закриття повітряного простору для літаків.