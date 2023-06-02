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В Україні на руках у населення близько 1,2 млн одиниць зареєстрованої зброї, - міністр МВС

2 червня, 2023 п'ятниця
15:59
Суспільство зброя

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, розповів, що станом на 2 червня в Україні зареєстровано близько 1,2 млн одиниць зброї. Після війни в державі, можливо, буде до 3 млн

Про це він розповів в інтерв’ю BBC News Ukrainian.

"У фундаменті проблеми щодо володіння зброєю лежить культура і вміння нею користуватися. Я хотів би сказати одне: мати зброю і застосувати її проти людини – це дві зовсім різні речі. Одна справа, це наші військові, які захищають країну і вбивають ворога, інша – цивільна особа, яка може цією зброєю хизуватися. І от перед нею стоїть людина. Чи зможе він натиснути на спусковий гачок? Тут є проблема в тому, що ми часто себе переоцінюємо", – каже міністр.

Клименко підсумував, що нині в Україні на руках у населення близько 1,2 млн одиниць зареєстрованої зброї: "Це мисливська, гладкоствольна, нарізна, це зброя для відстрілу гумових куль та інша".

"У  перші дні війни ми видали зброю. І, дійсно, є велика її кількість на руках у наших громадян, які пішли в сили ТрО і в добровольчі формування територіальної громади. Це ті громадяни, які готові захищати країну. На період воєнного стану вона має в них залишатися, якщо, звичайно, вона не є предметом кримінального розслідування. Вся зброя, яка видана МВС, на сьогодні облікована. І я вдячний кожному громадянину – від депутата до жителя міста чи села – які прийшли та зареєстрували зброю на свій паспорт, на своє ім'я для того, щоб після закінчення війни цю зброю здати як власність держави й МВС", – пояснив керівник міністерства.

Найголовнішою проблемою зараз, на думку міністра, може буде те, що зброя може потрапить в руки недобросовісних громадян.

"Ця зброя може попасти в руки або диверсійних груп, або в "сплячі групи" (російських агентів, – ред.), які, мабуть, все ще є чи можуть бути на території нашої держави. І найголовніше – в руки криміналітету", – наголосив Клименко.

На запитання щодо даних про не зареєстровану зброю міністр відповів: "В країні немає таких оцінок. Але є від наших європейських партнерів, що після війни в державі буде, можливо, до 3 млн одиниць зброї".

Що відомо щодо легалізації зброї в Україні

4 березня 2021 року Верховна Рада відхилила законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї", а також альтернативний до нього проєкт №4335-1. Зокрема, законопроєкт №4335 пропонував дозволити придбання та зберігання зброї, тоді як альтернативний проєкт №4335-1 передбачав дозвіл і на її носіння. 6 вересня очільник МВС Денис Монастирський виступив проти легалізації вогнепальної зброї.

17 лютого 2022 року міністр оборони Олексій Резніков підтримав легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту.

23 лютого 2022 року Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №5708 про право на цивільну вогнепальну зброю.

Легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях, розповів раніше Клименко.

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