В Україні націоналізують 10 російських суден вартістю понад 1 млрд грн
ДБР завадило російським підприємцям вивезти з України 10 суден реальною вартістю понад 1 млрд грн, кораблі націоналізують
Про це повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.
Як стало відомо, ДБР завадило підприємцям РФ вивезти з України 10 суден реальною вартістю понад 1 млрд грн.
Слідчі Держбюро розслідувань за сприяння морської охорони та 17 прикордонного загону Держприкордонслужби, завадили вивезти з України 8 російських вантажних суден та 2 танкера.
Кораблі знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах.
Повідомляється, що судна були задіяні у логістичних операціях країни-агресора в акваторії Чорного моря та Дунаю.
ДБР повідомляє, що росіяни намагалися незаконно вивести кораблі з території України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів.
Станом на 11 квітня судна передано на зберігання до Адміністрації морських портів України.
До Одеської обласної військової адміністрації було подано відповідні матеріали з ініціативою націоналізації вилучених кораблів.
ДБР повідомляє, що вилучені кораблі країни-окупанта працюватимуть в інтересах української економіки та Збройних сил України.
- Нагадаємо, що 7 квітня Україна арештувала 17 800 російських і білоруських вагонів, задіяних у економічному злочині
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