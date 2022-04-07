Україна арештувала 17 800 російських і білоруських вагонів, задіяних у економічному злочині

Про це повідомило Бюро економічної безпеки в релізі.



"За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки України, у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, розпочатого за фактом вчинення економічного злочину, судом здійснено арешт 17 800 вагонів, які належать росії та білорусії", – йдеться в повідомленні.



Співробітники Бюро встановили 17 800 вагонів, які компанії використовували при вчиненні економічних злочинів, а саме ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.



"Вагони арештовані судом, як знаряддя злочину", – зазначили в БЕБ.



Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, БЕБ ініціює націоналізацію вагонів російського підприємства.

УЗ ще з середини березня розпочала націоналізацію російських вагонів на території України.