Україна арештувала 17 800 російських і білоруських вагонів, задіяних у економічному злочині
Правоохоронці встановили, що 17800 вагонів, які належать російським або білоруським компаніям, були причетними до економічних злочинів, їх арештовано
Про це повідомило Бюро економічної безпеки в релізі.
"За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки України, у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, розпочатого за фактом вчинення економічного злочину, судом здійснено арешт 17 800 вагонів, які належать росії та білорусії", – йдеться в повідомленні.
Співробітники Бюро встановили 17 800 вагонів, які компанії використовували при вчиненні економічних злочинів, а саме ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
"Вагони арештовані судом, як знаряддя злочину", – зазначили в БЕБ.
Триває досудове розслідування.
- Нагадаємо, БЕБ ініціює націоналізацію вагонів російського підприємства.
- УЗ ще з середини березня розпочала націоналізацію російських вагонів на території України.
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