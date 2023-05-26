Одна — провідати батьків у Сумах. Інша — остаточно повертається додому в Харків. Відучора слухаю нескінченний монолог останньої про те, яка вона щаслива з цього приводу. "Дєвкі, хіба я знала раніше, як в нас вільно дихається? Яка Україна крута? Ні, я не знала, чесно. Для цього потрібно було пожити в іншій країні".

Пригощають мене польським печивом і швейцарськими пряниками, обидві розповідають про те, як добре їх прийняли ці країни, як часто буває соромно за поведінку співгромадян за кордоном, і про те, як абсолютна більшість їхніх знайомих планує неодмінно повертатися додому, найближчим часом чи трохи пізніше. "Мене мої поляки вмовляли — лишайся, ти що! Дякую, кажу, ви моя нова сім‘я. Але в Україні навіть повітря інше, там все інше, і там така свобоода!". Вона кілька разів повторила про цю свободу. Цікаво.

"Мене мої поляки вмовляли — лишайся, ти що! Дякую, кажу, ви моя нова сім‘я. Але в Україні навіть повітря інше, там все інше, і там така свобоода!"

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Водночас нарікає на українських чоловіків: "Більшість українських чоловіків вважають, що ми за кордон виїхали як якісь проститутки. Ні, Іра, не сперечайся! В тебе інше оточення. А я — простий народ. Я тобі кажу! Типу ми за чоловіками туди поїхали, пфф. Навіть мій брат так вважає...".

Що ж, я не знаю, що заперечити, хоча я теж — простий народ. Але моє оточення та його погляди переважно справді нерепрезентативні. Так чи так, я дуже рада, коли українки повертаються не тому, що не влаштувалися за кордоном (ні, в неї як у майстрині манікюру все там з роботою дуже добре), а тому, що "вдома все краще". Попри всі незручні питання до власної країни, теж так відчуваю.

Джерело

Про авторку. Ірина Цілик, українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН

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