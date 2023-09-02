В Україні не буде тих, хто ставитиме себе над законом, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 2 вересня, заявив, що в українському суспільстві не буде тих, хто грабуватиме країну та ставитиме себе над законом та правилами
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
Він подякував українським правоохоронцям за рішучість довести до кінця справи, які "десятиліттями гальмувались".
"Але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались", - заявив президент.
Зеленський додав, що український закон повинен працювати: "Так є. Так буде".
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