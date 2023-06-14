Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

"Результати досліджень зразків, взятих як з об’єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції негативні", - йдеться у повідомленні.

Перевищення мікробіологічних показників означає, що купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

Наразі сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж русла та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Дослідження проводяться щоденно.

МОЗ повідомляє, що попри відсутність холери, медична система готується до будь-яких сценаріїв.

"Наразі вже визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків", - запевняє міністерство.