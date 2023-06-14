В Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру, в поверхневих водоймах є перевищення мікробіологічних показників
У МОЗ повідомили, що станом на 14 червня в Україні не зафіксовано випадків чи підозр на холеру, проте в поверхневих водоймах зафіксовано перевищення мікробіологічних показників
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
"Результати досліджень зразків, взятих як з об’єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції негативні", - йдеться у повідомленні.
Перевищення мікробіологічних показників означає, що купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.
Наразі сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж русла та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Дослідження проводяться щоденно.
МОЗ повідомляє, що попри відсутність холери, медична система готується до будь-яких сценаріїв.
"Наразі вже визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків", - запевняє міністерство.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив у коментарі Еспресо, що станом на 13 червня на підтоплених унаслідок підриву Каховської ГЕС територіях не виявили жодного холерного вібріона, патогенного для людини. Також немає підтверджених випадків холери в жодній з областей України.
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