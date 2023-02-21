Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

В Україні передбачається короткочасне похолодання.

Найближчої ночі температура повітря знизиться у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині до -7-13 градусів, на решті території мінімально очікується -1-5 градусів, на заході та півдні +1+4 градуси.

Завтра протягом дня холодно буде в східних областях, -5-8 градусів, на півночі та в центрі очікується 0-3 градуси морозу.

У південній частині та в західних областях буде тепліше, +4+9 градусів, лише на Волині, Рівненщині та на Запоріжжі 0+3 градуси.

Вітер із приходом похолодання вгомониться, вже - без штормових поривів, так, помірний, часом десь поривчастий.

Що з опадами завтра в Україні?

Більшу частину доби - нічого істотного, лише вночі та вранці в західних областях переважно дощ, на сході невеликий сніг.

У Києві 22 лютого погода передбачається холодною, вночі до -4 градусів, вдень очікується 1 градус морозу. Без опадів.

Похолодання буде нетривалим, погода - мінливою, з періодичними опадами та бадьорим вітром.