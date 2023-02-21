В Україні очікується короткочасне похолодання: синоптик Наталка Діденко про погоду 22 лютого
У середу 22 лютого в Україні прогнозується короткочасне похолодання, невеликий сніг і без штормових поривів
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
В Україні передбачається короткочасне похолодання.
Найближчої ночі температура повітря знизиться у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині до -7-13 градусів, на решті території мінімально очікується -1-5 градусів, на заході та півдні +1+4 градуси.
Завтра протягом дня холодно буде в східних областях, -5-8 градусів, на півночі та в центрі очікується 0-3 градуси морозу.
У південній частині та в західних областях буде тепліше, +4+9 градусів, лише на Волині, Рівненщині та на Запоріжжі 0+3 градуси.
Вітер із приходом похолодання вгомониться, вже - без штормових поривів, так, помірний, часом десь поривчастий.
Що з опадами завтра в Україні?
Більшу частину доби - нічого істотного, лише вночі та вранці в західних областях переважно дощ, на сході невеликий сніг.
У Києві 22 лютого погода передбачається холодною, вночі до -4 градусів, вдень очікується 1 градус морозу. Без опадів.
Похолодання буде нетривалим, погода - мінливою, з періодичними опадами та бадьорим вітром.
- 21 лютого негода пошкодила лінії електропередачі в центральних і західних регіонах України. Найскладніша ситуація – на Хмельниччині, де знеструмлено 18 тисяч споживачів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.3
Купівля 39.3Продаж 39.93
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе