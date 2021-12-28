В Україні очікуються потепління, ожеледиця й мороз, - синоптик Наталка Діденко про погоду 29 грудня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



У більшості областей 29 грудня припиняться опади. Сніг буде на Сумщині, Сході України та в Карпатах.



Також синоптик попередила про ожеледицю.



Температура повітря вдень становитиме -2...-8°C, на Сході потепліє до -3...+2°C.



У Києві опади малоймовірні. Уночі на 29 грудня слід очікувати -6...-9°C, а вдень - -5°C.



31 грудня та 1 січня в Україні потепліє й відступлять морози. Також ітимуть дощ і мокрий сніг.



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