В Україні очікуються тумани й заморозки на ґрунті, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря.

Найближчої доби передбачається чудова комфортна погода. Температура повітря денна коливатиметься в межах від +18°C…+24°C.





І завтра, і найближчими днями шанси на дощ у нас мінімальні.

Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків. Але на сході України і, можливо, дотягне до Запоріжжя, можливі заморозки на ґрунті.

Характерний осінній нюанс - ранкові тумани.





У Києві 8 вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних +20°C…+22°C.

Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.





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