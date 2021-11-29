В Україні очікуються зливи та сніг, - прогноз на 29 листопада
У понеділок, 29 листопада в усіх регіонах України очікується сильний дощ, а на заході - ще й невеликий сніг
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях синоптики обіцяють +2...+8°C.
У північних регіонах температура повітра складе +8...+10°C.
Мешканцям сходу України варто очікувати +11...+13°C.
На півдні буде найтепліше - +12...+15°C.
У центрі країни температура коливатиметься в межах +7...+13°C.
У Києві також прогнозують сильний дощ. Температура повітря становитиме +7...+9°C.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.01
Купівля 27.01Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 30.32Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе