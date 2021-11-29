В Україні очікуються зливи та сніг, - прогноз на 29 листопада

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



У західних областях синоптики обіцяють +2...+8°C.



У північних регіонах температура повітра складе +8...+10°C.



Мешканцям сходу України варто очікувати +11...+13°C.



На півдні буде найтепліше - +12...+15°C.



У центрі країни температура коливатиметься в межах +7...+13°C.



У Києві також прогнозують сильний дощ. Температура повітря становитиме +7...+9°C.



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