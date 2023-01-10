В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні офіційно зареєстрували майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб
Такі дані наводить Мінреінтеграції за підсумками 2022 року.
"На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів громадян", - ідеться в повідомленні.
"Ще понад 4 мільйони осіб зареєструвалися для отримання тимчасового захисту в Європі", - додали у відомстві.
- За даними ООН, число українських біженців у Європі наближається до 8 млн.
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