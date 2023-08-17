Про це свідчать дані Державного центру зайнятості.

Більшість безробітних – віком від 45 до 55 років.

При цьому 43% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 36% – професійно-технічну, 21% – загальну середню освіту.

Наразі найбільше вакансій – у Києві – 10,2 тис. На другому місці – Львівщина (8,4 тис.). Інші регіони:

Дніпропетровська область – 4,3 тис. вакансій,

Одещина – 3,8 тис. вакансій,

Київщина – 3,3 тис. вакансій,

Хмельницька область – 2,5 тис. вакансій.

Найбільше потрібні люди на підприємствах переробної промисловості, на другому місці - роздрібна торгівля. Найменша потреба – у працівниках сфери освіти та державного управління й оборони.