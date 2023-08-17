В Україні офіційно зареєстровано понад 112 тис. безробітних: де найбільше вакансій
Станом на 1 серпня 2023 року в Україні мали статус безробітного 112,3 тис. людей. Серед них 28% складають чоловіки й 72% – жінки
Про це свідчать дані Державного центру зайнятості.
Більшість безробітних – віком від 45 до 55 років.
При цьому 43% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 36% – професійно-технічну, 21% – загальну середню освіту.
Наразі найбільше вакансій – у Києві – 10,2 тис. На другому місці – Львівщина (8,4 тис.). Інші регіони:
- Дніпропетровська область – 4,3 тис. вакансій,
- Одещина – 3,8 тис. вакансій,
- Київщина – 3,3 тис. вакансій,
- Хмельницька область – 2,5 тис. вакансій.
Найбільше потрібні люди на підприємствах переробної промисловості, на другому місці - роздрібна торгівля. Найменша потреба – у працівниках сфери освіти та державного управління й оборони.
- Станом на 1 березня офіційно безробітними були 150 тис. українців.
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