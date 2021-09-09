В Україні оголосили пожежну небезпеку: яких регіонів стосується

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, пожежна небезпека оголошена на 9-10 вересня у південних, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Вінницькій областях.

Зазначається, що погодні умови там небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

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