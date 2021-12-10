Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В Україні оголосили штормове попередження: можливе сходження снігових лавин та ожеледиця

В Україні оголосили штормове попередження: можливе сходження снігових лавин та ожеледиця

10 грудня, 2021 п'ятниця
09:30
Суспільство сніг

Рятувальники попередили українців про тумани, ожеледицю на дорогах та небезпеку сходження снігових лавин

Про це передає ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, 10 грудня у Києві та Київській області, а також у більшості областей утримається туман, видимість буде 200-500 м.

Також у Києві та столичній області, у північних, Вінницькій та Черкаській областях буде ожеледь, на дорогах західних та північних областей ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальник попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї  Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей  зберiгається значна снiголавинна  небезпека (3 рiвень).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

погода
сніг
негода
Карпати
ожеледиця
туман
ДСНС
погода у Києві
новини Київщини
новини України
ожеледь
погода Київ
сніг в Україні
погода в Україні
Читайте також:
Байден путин
7 грудня, 2021 вiвторок
Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території"
Магнус Карлсен
8 грудня, 2021 середа
Відео з реакцією чемпіона світу з шахів Карлсена на безглузду помилку росіянина стало вірусним
8 грудня, 2021 середа
"Зеленського чекають кримінальні провадження": екснардепка Пташник вважає, що допомога Британії Україні може піти не за призначенням
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.95
    Купівля 26.95
    Продаж 27.23
  • EUR
    Купівля 30.38
    Продаж 30.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
10 грудня
09:45
Білий дім
"Це неправда": у Білому домі відреагували на інформацію про тиск на Україну для надання часткової автономії Донбасу
09:18
ЄС
РФ завела переговори у ТКГ і Нормандському форматі у глухий кут, - ЄС
08:53
електроенергія
Понад 100 населених пунктів у трьох областях України залишилися без струму через погіршення погоди
08:40
коронавірус
В Україні за добу зафіксували понад 11 тис. випадків коронавірусу, померло 442 людини
08:39
пластик пакет
В українських супермаркетах заборонили безкоштовні пластикові пакети
08:15
ООС
Доба у зоні ООС: окупанти 6 разів зривали "тишу" на Донбасі, поранено двох українських військових
08:00
"Динамо" - "Зоря"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 18-го туру чемпіонату України з футболу
07:55
ООС
Переговори у ТКГ: Росія відмовилась від нового перемир'я на Донбасі
07:37
долар
Офіційний курс: долар падає в ціні третій день поспіль
07:19
Байден
Байден під час розмови із Зеленським підтвердив принцип "жодних рішень щодо України без України", - Білий дім
07:00
Записки масона, псування дітей, міста-вбивці – 5 книг, де (не) вчать життю
2021, четвер
9 грудня
23:21
Єнс Столтенберг
"Агресія проти України зустріне потужну відповідь": Столтенберг закликав РФ до діалогу
23:21
"Минай" - "Динамо"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед стартом 18-го туру
23:13
Роман Яремчук
Лише троє українців: хто зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів. Весь список команд
23:08
Бундестаг
"Росія - сторона конфлікту, агресор і порушила міжнародне право": депутати Бундестагу про війну на сході України
22:57
"Зоря"
Ліга конференцій: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Зорі"
22:44
Олексій Резніков
"Чергові маніпуляції": Резніков прокоментував інформацію ФСБ щодо українського корабля поруч з Керченською протокою
22:37
Війна з РФ, реформи в Україні: Зеленський розповів про розмову з Байденом
22:21
Андрій Єрмак
Розмова Байдена і Зеленського: Єрмак назвав теми, які обговорили лідери США і України
22:20
Ломаченко - Коммі
Має силу, міць, досвід, а також велике серце: Ломаченко засипав компліментами Коммі перед їхнім боєм
22:07
Руслан Малиновський
"Аталанта" Малиновського програла "Вільярреалу" та вилетіла з Ліги чемпіонів
21:55
"Парамон"
Помер знаменитий суперфанат "Динамо" Парамон
21:55
Емманюель Макрон
Макрон заявив, що планує розмови з Зеленським та Путіним
21:53
Укроборонпром
Державний концерн "Укроборонпром" став акціонерним товариством
21:44
#РазомПротиКорупції: США виступили на підтримку українських антикорупційних активістів
21:36
"Зоря"
"Зоря" зіграла внічию з норвежцями в останньому матчі українських команд у єврокубках
21:29
Вимагають змінити курс: у ФСБ заявили, що корабель ВМС України "Донбас" іде у бік Керченської протоки
21:12
фейкове замінування
У Києві повідомили про мінування двох ТРЦ, людей евакуювали
21:09
Порошенко на конференції Ради закордонних справ США: ПДЧ в НАТО для України – найефективніша відповідь на загарбницька плани Кремля
21:07
Ломаченко - Коммі
Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів. Відео
21:03
Україна в ОБСЄ запропонувала план врегулювання збройного конфлікту з РФ, один із кроків - "різдвяне перемир'я"
20:27
Ексклюзив
Микола Княжицький
"З цією владою світ не рахується, для світу цієї влади не існує": Княжицький про роль Зеленського у перемовинах США з РФ і партнерами щодо України
20:20
Штам "Омікрон" швидше поширюється, але має меншу летальність, ніж "Дельта", - директор інституту біохімії НАНУ Комісаренко
20:06
Cкелелазіння на Олімпіаді-2020
У програму Олімпіади збираються включити нові види спорту
20:04
Катер
У Франції спустили на воду перший катер, побудований для українських прикордонників
19:55
Кримська платформа
Генасамблея ООН схвалила резолюцію із підтримкою Кримської платформи, - Кулеба
19:55
Артем Довбик
Герой України на Євро-2020 Довбик знайшов у Європі нові варіанти для продовження контракту
19:36
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Зроблено, щоб допомогти слабкому Зеленському тримати в узді цих товаришів": нардеп Осадчук про санкції США проти Портнова і Тупицького
19:35
У Києві повідомили про мінування автовокзалу
19:14
Зеленський
Зеленський ветував закон про адміністративну процедуру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV