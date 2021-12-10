В Україні оголосили штормове попередження: можливе сходження снігових лавин та ожеледиця

Про це передає ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, 10 грудня у Києві та Київській області, а також у більшості областей утримається туман, видимість буде 200-500 м.

Також у Києві та столичній області, у північних, Вінницькій та Черкаській областях буде ожеледь, на дорогах західних та північних областей ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальник попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

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