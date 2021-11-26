В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє сильний вітер

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

На вісокогір'ї Карпат буде 25-30 м/с.

Синоптики попереджають про I рівень небезпеки, жовтий.

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