В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє сильний вітер
Синоптики оголосили штормове попередження. Сильний вітер у найближчу годину і з утриманням до кінця доби буде у всіх областях
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
На вісокогір'ї Карпат буде 25-30 м/с.
Синоптики попереджають про I рівень небезпеки, жовтий.
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