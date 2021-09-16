В Україні оголосили штормове попередження: яким областям очікувати негоду

Про це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Увага! Попередження про грози та значні дощі. 17 вересня у західних областях грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, в Карпатах сильні дощ (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

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