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В Україні остаточно завершили процес ліквідації ДАБІ

13 березня, 2023 понедiлок
17:45
Економіка ДАБІ

Припинили роботу всі 24 територіальні органи ДАБІ, закрито майже 5,5 тисячі виконавчих проваджень у судових справах

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції Кабмін ухвалив 2020 року. Причиною стали численні скарги на її діяльність та факти порушень в роботі. На сьогодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури офіційно завершило ліквідацію ДАБІ. Припинили роботу всі 24 територіальні органи інспекції, закрито 5420 виконавчих проваджень у судових справах.

"Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України. За підрахунками експертів, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло", – написав Кубраков.

Усі документи Державної архітектурно-будівельної інспекції передали на зберігання в Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд з вересня 2021 року здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Кубраков додав, що зараз міністерство реалізує "масштабну реформу містобудування, в центрі якої цифровізація документів та автоматизація процесів". 

"Ми прагнемо максимально мінімізувати людський фактор, аби учасники будівельного процесу могли онлайн подати необхідні документи та перевірити статус їх розгляду. Паралельно працюємо над тим, щоб нова система була відкритою та прозорою. Аби до неї мали доступ не тільки контролюючі або правоохоронні органи, а й представники громадськості", – зазначив він.

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