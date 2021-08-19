В Україні пануватимуть короткочасні грозові дощі та сильний вітер, - прогноз на 20 серпня від Наталки Діденко
Українцям 20 серпня слід очікувати дощі, грози, сильний вітер і тепло до +30°C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
20 серпня короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму.
На решті території опади малоймовірні - антициклон Fridoline старається.
У Центрі, на Півдні, Півночі завтра посилюватиметься вітер.
Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах +24°C…+28°C, на Заході передбачається +21°C…+26°C, у східних областях +25°C…+30°C.
У Києві завтра, 20 серпня, дощі малоймовірні, протягом дня очікується близько +25°C.
21, 22 та 23 серпня у Києві переважатиме суха, сонячна, тепла комфортна погода.
24 серпня, на День Незалежності, у столиці вдень та ввечері ймовірні періодичні короткочасні грозові дощі.
Вночі та вранці - опади малоймовірні, а ось вдень у вівторок, а особливо, в другій половині дня та ввечері до столиці підсунеться атмосферний фронт, який і зумовить періодичні грозові дощі.
Дощ передбачається 24 серпня на Заході та Півночі України.
У центральних, східних, південних областях та в Криму на День Незалежності очікується суха сонячна погода.
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