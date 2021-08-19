В Україні пануватимуть короткочасні грозові дощі та сильний вітер, - прогноз на 20 серпня від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

20 серпня короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму.

На решті території опади малоймовірні - антициклон Fridoline старається.

У Центрі, на Півдні, Півночі завтра посилюватиметься вітер.

Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах +24°C…+28°C, на Заході передбачається +21°C…+26°C, у східних областях +25°C…+30°C.





У Києві завтра, 20 серпня, дощі малоймовірні, протягом дня очікується близько +25°C.

21, 22 та 23 серпня у Києві переважатиме суха, сонячна, тепла комфортна погода.

24 серпня, на День Незалежності, у столиці вдень та ввечері ймовірні періодичні короткочасні грозові дощі.

Вночі та вранці - опади малоймовірні, а ось вдень у вівторок, а особливо, в другій половині дня та ввечері до столиці підсунеться атмосферний фронт, який і зумовить періодичні грозові дощі.

Дощ передбачається 24 серпня на Заході та Півночі України.

У центральних, східних, південних областях та в Криму на День Незалежності очікується суха сонячна погода.





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