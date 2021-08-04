В Україні перенесли впровадження 5G на лютий 2022 року
Кабмін схвалив зміни до Плану заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Оголошення проведення конкурсу або тендера на видачу ліцензій 5G перенесене з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.
Відповідно визначення переможців тендеру та видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, "відсутність бюджетного фінансування не дозволила вирішити питання проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц".
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