В Україні підвищили пенсійні гарантії для учасників тероборони
Особи, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, отримали право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з-поміж учасників бойових дій.
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Згідно з законом, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
"У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців", – додають у відомстві.
- Нагадаємо, вже 9,7 тисячі українців, які отримували пенсію або грошову допомогу через Укрпошту, і були вимушені змінити місце проживання через війну, отримали виплати за новим місцем перебування.
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