Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Економіка В Україні підвищили пенсійні гарантії для учасників тероборони

В Україні підвищили пенсійні гарантії для учасників тероборони

24 березня, 2022 четвер
15:47
Економіка ЗСУ

Особи, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, отримали право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з-поміж учасників бойових дій.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Згідно з законом, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

"У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців", – додають у відомстві. 

  • Нагадаємо, вже 9,7 тисячі українців, які отримували пенсію або грошову допомогу через Укрпошту, і були вимушені змінити місце проживання через війну, отримали виплати за новим місцем перебування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
війна з Росією
пенсії
тероборона
війна новини
Читайте також:
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
23 березня, 2022 середа
Українці захищаються дуже розумно, спритно та творчо, – речник Пентагону
23 березня, 2022 середа
Ризик державного перевороту проти Путіна у ФСБ зростає з кожним тижнем війни в Україні, - The Times
Володимир Огризко
23 березня, 2022 середа
Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 32.2
    Продаж 33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 березня
16:09
Верховна Рада України звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту та країн ЄС щодо закриття неба, нових санкцій проти РФ, передачі Україні літаків та ППО
15:49
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід вилазить з теплої ванни: Росія - бензоколонка і мавпа з гранатою. НАТО має поставити Путіна на місце, - Клімкін
15:43
Микола Сольский
Рада призначила міністром аграрної політики ексголову профільного комітету, "слугу" Сольского
15:40
посольство США
США приймуть до 100 тис. біженців з України, - AP
15:31
санкції проти Росії
США оголосять санкції проти понад 300 депутатів російської Думи, - представник адміністрації Байдена
15:26
українські діти переселенці
Більше половини українських дітей через агресію РФ стали вимушеними переселенцями, - ЮНІСЕФ
15:15
Харків обстріл
У Харкові росіяни обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу: загинуло 6 цивільних, ще 15 поранені
15:13
Швейцарія
Швейцарія заморозила російські активи на $6 млрд
15:09
Північна Корея провела перше з 2017 року випробування міжконтинентальної балістичної ракети
15:08
У Києві встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини
15:04
Ірпінь звільнили від окупантів
80% міста Ірпінь звільнили від окупантів, - радник глави МВС
14:45
Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу, - Зеленський перед парламентом Швеції
14:43
Російські військові
Росія перекидає техніку у Білорусь та Крим для наступу на Київ, – Генштаб
14:38
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав країни з якими Україна домовляється про гарантії безпеки
14:33
окупанти Маріуполь
В Маріуполі окупанти з гучномовця оголошують, ніби Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, - міськрада
14:24
будівництво
Повернулися додому: у Польщі брак чоловічої української робочої сили, - дослідження агенції працевлаштування
14:11
авіаудар житомирщина
На Житомирщині окупанти ракетами пошкодили ліцей, будинок культури і котельні, одна людина постраждала
14:09
Славутич
Ворог намагається взяти штурмом місто-супутник ЧАЕС Славутич, – Енергоатом
13:56
залишилися без води
Щонайменше 12 міст повністю або частково залишилися без води - Денісова
13:54
ВДК "Саратов"
Командири пошкоджених у Бердянську російських кораблів - зрадники, які в 2014 році перейшли служити окупанту, - Міноборони
13:51
збили російський літак
На Миколаївщині ЗСУ 24 березня збили літак і крилату ракету окупантів, - очільник ОДА Кім
13:49
Aspen Pharmacare
Найбільша фармацевтична компанія Африки пожертвувала Україні медикаментів на понад $700 тис.
13:45
Михайло Подоляк
Росія намагається перевести війну в частково "затяжну фазу", – Подоляк
13:30
Захисники Маріуполя знищили один ББМ та три вантажівки окупантів
13:27
Країни ЄС ймовірно дозволять обмінювати українську гривню за курсом Нацбанку України, - Reuters
13:26
ЧАЕС
На окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти для зйомки фейку про роботу станції, - Енергоатом
13:24
Visa MasterCard
Росіянам пропонують тури за кордон для оформлення карток Visa та Mastercard іноземних банків
13:20
окупант Маріуполь
Депортованим до Росії українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні, – розвідка
13:12
Жозеп Боррель
РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель
13:08
Зеленський
Зеленський до НАТО: "Ви можете надати нам 1% від усіх ваших літаків і танків, це дасть вам 100% безпеки"
13:07
збили російський Мі-35
ЗСУ збили російський Мі-35, - Міноборони
12:58
літаки обстріляли Лисичанськ
Російські літаки обстріляли Лисичанськ і пошкодили багато інфраструктури й житлових будинків, - Гайдай
12:57
залишилися без електрики
На Київщині 498 населених пунктів залишилися без електрики, 73 – без газу, минулої доби з області евакуювали 1270 людей
12:43
залізничний вокзал Київ
У Києві на Центральному залізничному вокзалі з'явився центр кардіодопомоги, - Укрзалізниця
12:43
"Безмежно вдячні волонтерам": Укрзалізниця роз'яснила, як спростити відправлення гуманітарних вантажів по Україні
12:38
Зеленський
Більше ніколи не кажіть нам, що українська армія не відповідає стандартам НАТО, - Зеленський
12:33
Білий дім
Білий дім розробляє план на випадок, якщо Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, - NYT
12:33
банк "Тінькофф"
Тиньков, "Альфа-Банк" та РЖД: Велика Британія розширила санкції проти Росії
12:29
журналіст війна
РФ вчинила 148 злочинів проти журналістів і медіа за час повномасштабної війни проти України, - Інститут масової інформації
12:18
У Херсоні на будівлі міськради вивісили державний прапор України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV