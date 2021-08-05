В Україні планують повторно вакцинувати населення від COVID-19
В Україні можуть ввести повторну вакцинацію від коронавірусу для осіб, які пройшли імунізацію
Про це заявив головний санітарний лікар в ефірі "Українського радіо".
Відомо, що це може відбутися через рік після введення базових щеплень.
"Ми розглядаємо повну ревакцинацію через рік після базової", - сказав він.
Кузін також додав, що рекомендація по введенню бустерної (третьої дози) вакцини зараз не є офіційною рекомендацією виробника.
"Ми маємо її вважати як таку, котра ще не пройшла досліджень. В нас немає доказових даних, що третя вакцинація Pfizer або іншою вакциною може бути більш ефективною. Це питання розглядають і рішення не винесено. Якщо ж ці дані будуть доказові і рекомендації будуть прийняті, ми будемо це питання розглядати", - зазначив санлікар.
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