В Україні планують заборонити оформлення працівників ФОПами, - Гетманцев

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у інтерв'ю OBOZREVATEL.



Повідомляється, що обмеження має запобігти ухиленню від сплати податків із зарплат українців. Адже, коли працівника оформлюють у штат, йому потрібно платити 22% ЄСВ та 19,5% ПДФО, а ФОПу – лише 5% із зарплати.



"Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як "зарплатних ФОПів". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, проте змушуємо платити всіх", - сказав Гетьманцев.



Крім того, він пропонує знизити ефективну ставку оподаткування, розширити можливості для декларування, запровадити сімейне декларування та запровадити за польською моделлю податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн грн.



"Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яч на боці органів виконавчої влади", – підсумував Гетьманцев.

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