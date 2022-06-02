Про це повідомляє в телеграмі Центр протидії дезінформації.

"В Україні почнеться голод – потрібно закуповувати продукти". Це один із найбільш розповсюджених фейків. У РНБО запевняють, що Україна налагодила нову логістику постачання продуктів, тому масово скуповувати продукти, особливо, які мають обмежений термін придатності, не потрібно, а паніка створює штучний дефіцит.

Утім, через війну в східних областях можливі перебої постачання деяких видів продуктів у зв'язку з активними бойовими діями.

Крім того, з'являється дезінформація щодо пізнього посівного сезону, мовляв – Україна нічого не встигла посіяти, тому буде голод – це теж не правда.

"Україна під час посівної-2022 вже засіяла основними сільгоспкультурами 9,9 млн га земель, що становить 68,7% запланованих на поточний сезон 14,4 млн га", – йдеться в повідомленні.

Інформація про те, що все зерно продають в обмін на зброю, теж фейкова. Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній та світовий попит, принаймні до кінця 2022 року, а то й в наступному році.

А між Україною та країнами-партнерами відсутня домовленість про обмін зерна на зброю.

Після обстрілів підприємства "Артемсіль" російськими загарбниками з'явилося чимало фейків про здорожчення та дефіцит солі.

У Росії поширюють маніпуляцію про те, що невдовзі громадяни Польщі зможуть обіймати українські адміністративні та державні посади, служити в армії та спецслужбах, а польська поліція матиме право стежити за правопорядком в Україні.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 червня.

У Москві кажуть, що ЗСУ обстрілюватимуть прикордонні райони РФ американськими ракетами.

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