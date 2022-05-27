У Центрі протидії дезінформації спростували фейки про сіль
Після обстрілів підприємства "Артемсіль" російськими загарбниками з'явилося чимало фейків про здорожчення та дефіцит цієї речовини. Центр протидії дезінформації спростовує найпоширеніші
Про це інформують у пресслужбі Центру протидії дезінформації.
Найпоширенішим фейком стала думка "Треба закупати сіль! Солі ніде не буде в продажу!".
"Через обстріли окупантів та небезпеку для життя працівників, держпідприємство "Артемсіль", розташоване в м.Соледар Донецької області, в квітні зупинило виробництво солі. Але у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн", – відповідають у центрі.
Ще одією фальшивою інформуцією є те, що сіль подорожчала в декілька разів. Утім через великий попит і недобросовісних людей в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін.
"Виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль" – це теж дезінформація, адже ці виробники використовують імпортну спеціально підготовлену сіль. Великі компанії, окрім власних запасів солі на складах, мають додаткові угоди про постачання солі з-за кордону.
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