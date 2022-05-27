Про це інформують у пресслужбі Центру протидії дезінформації.

Найпоширенішим фейком стала думка "Треба закупати сіль! Солі ніде не буде в продажу!".

"Через обстріли окупантів та небезпеку для життя працівників, держпідприємство "Артемсіль", розташоване в м.Соледар Донецької області, в квітні зупинило виробництво солі. Але у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн", – відповідають у центрі.

Ще одією фальшивою інформуцією є те, що сіль подорожчала в декілька разів. Утім через великий попит і недобросовісних людей в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін.



"Виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль" – це теж дезінформація, адже ці виробники використовують імпортну спеціально підготовлену сіль. Великі компанії, окрім власних запасів солі на складах, мають додаткові угоди про постачання солі з-за кордону.

Підприємство "Артемсіль", що на Донеччині, через обстріли зупинило роботу у квітні, через що Україна стикається з необхідністю імпортувати сіль.

Власник ТМ SOLEVAR та ТМ Солонка Віталій Логінов розповів, чи потрібно українцям запасатися сіллю та чому вона так стрімко подорожчала.

Раніше львівський дигер розповів про альтернативу донецькій солі.

Науковці Харківського інституту, що переїхали до Калуша, шукають шляхи вирішення дефіциту солі у прикарпатських джерелах.

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