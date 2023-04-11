В Україні похолоднішає, тепло буде лише на півдні: прогноз погоди на 12 квітня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко у середу, 12 квітня, прогнозує в Україні зниження температури, тепло буде лише у південних областях
Про це інформує Наталка Діденко.
У середу в Україні похолоднішає.
Денна температура повітря становитиме скромні +9...+12°C. Теплою буде погода лише в південній частині, +12...+16°C.
До похолодання 12 квітня приєднаються дощі.
Сухі паузи: вдень у південній частині, ввечері - в східних областях.
На сході та півночі України східний вітер може досягати сильних значень до 15-18 метрів за секунду.
У Києві 12 квітня очікується похолодання до +10°C, дощ та рвучкий вітер.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу, 5 квітня, у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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