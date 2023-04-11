Про це інформує Наталка Діденко.

У середу в Україні похолоднішає.

Денна температура повітря становитиме скромні +9...+12°C. Теплою буде погода лише в південній частині, +12...+16°C.

До похолодання 12 квітня приєднаються дощі.

Сухі паузи: вдень у південній частині, ввечері - в східних областях.

На сході та півночі України східний вітер може досягати сильних значень до 15-18 метрів за секунду.

У Києві 12 квітня очікується похолодання до +10°C, дощ та рвучкий вітер.