В Україні понад 60% лікарів первинної ланки підготовлені для надання психологічної допомоги

Про це інформує пресслужба МОЗ.

"Нині більше ніж 15 200 лікарів "первинки" пройшли навчання за курсом "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP". Це становить понад 60% від загальної кількості лікарів первинної ланки. З них близько 8000 вже активно використовують надбані навички в практиці, надаючи безоплатні психологічні послуги пацієнтам у межах пакета Програми медичних гарантій", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що послугою впродовж року скористалися понад 85,5 тисячі пацієнтів. До сімейних лікарів щодо ментального здоров'я звернулись 64 045 пацієнтів, до терапевтів - 12 494, до педіатрів 9253. Ще 8194 звернень отримали інші фахівці.

Міністр Віктор Ляшко розповів, що перед МОЗ стояло завдання максимально спростити доступ пацієнта до психологічної допомоги, оскільки війна вплинула на ментальне здоровʼя українців.

"Ще наприкінці минулого року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи першої леді Олени Зеленської почалося масштабування навчання сімейних лікарів та педіатрів за програмою mhGAP. Наступний етап - налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців та створення центрів ментального здоров’я на базі кластерних лікарень із залученням кваліфікованих психологів та психіатрів", - наголосив він.

Наразі українці можуть безкоштовно отримати послуги з охорони психічного здоровʼя у сімейного лікаря, терапевта та педіатра. Йдеться про медиків, які працюють у закладах із договором на пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги", оскільки лікарі пройшли навчання, яке дозволяє їм надавати першу психологічну допомогу.