Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство В Україні понад 60% лікарів первинної ланки підготовлені для надання психологічної допомоги

В Україні понад 60% лікарів первинної ланки підготовлені для надання психологічної допомоги

5 грудня, 2023 вiвторок
15:14
Суспільство лікар психолог психіатр

В Україні більше ніж 15 200, тобто 60%, сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів пройшли підготовку для надання психологічної допомоги: понад половина вже використовує навички на практиці

Про це інформує пресслужба МОЗ. 

"Нині більше ніж 15 200 лікарів "первинки" пройшли навчання за курсом "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP". Це становить понад 60% від загальної кількості лікарів первинної ланки. З них близько 8000 вже активно використовують надбані навички в практиці, надаючи безоплатні психологічні послуги пацієнтам у межах пакета Програми медичних гарантій", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що послугою впродовж року скористалися понад 85,5 тисячі пацієнтів. До сімейних лікарів щодо ментального здоров'я звернулись 64 045 пацієнтів, до терапевтів - 12 494, до педіатрів 9253. Ще 8194 звернень отримали інші фахівці. 

Міністр Віктор Ляшко розповів, що перед МОЗ стояло завдання максимально спростити доступ пацієнта до психологічної допомоги, оскільки війна вплинула на ментальне здоровʼя українців. 

"Ще наприкінці минулого року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи першої леді Олени Зеленської почалося масштабування навчання сімейних лікарів та педіатрів за програмою mhGAP. Наступний етап - налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців та створення центрів ментального здоров’я на базі кластерних лікарень із залученням кваліфікованих психологів та психіатрів", - наголосив він. 

Наразі українці можуть безкоштовно отримати послуги з охорони психічного здоровʼя у сімейного лікаря, терапевта та педіатра. Йдеться про медиків, які працюють у закладах із договором на пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги", оскільки лікарі пройшли навчання, яке дозволяє їм надавати першу психологічну допомогу. 

  • Згідно з дослідженням, в Україні діагностованим є лише кожен 50-й випадок психічного розладу, адже українці бояться звертатися до спеціалістів. Для порівняння, у Німеччині, Великобританії та США діагностують 1 з 4 випадків психічного розладу, а в Південній Америці, Хорватії, Ізраїлі, Японії, Польщі та Туреччині – 1 з 10.
Здоров'я
Україна
Медицина
лікарі
Читайте також:
блокада польсько-українського кордону
5 грудня, 2023 вiвторок
У Єврокомісії вважають неприйнятною польську блокаду кордону з Україною
безпілотник, дрон
5 грудня, 2023 вiвторок
У РФ заявили про атаку 41 безпілотника: 15 з них начебто збили над Азовським морем
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 грудня, 2023 п'ятниця
Чи могли переговори з Росією у Стамбулі принести мир?
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
16:31
Ексклюзив
У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
16:30
Оновлено
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати
16:27
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України
16:24
Володимир Зеленський
Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"
16:14
Ексклюзив
F-16
Польоти відбуваються в Данії: Ігнат розповів, коли з'являться F-16 в Україні
16:13
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини Бланар заявив, що "не може уявити Україну в ЄС"
16:02
OPINION
Богдан Буткевич
Потороч, що засіла на Банковій, треба змусити працювати
16:00
Ексклюзив
кордон_протести на кордоні, фури
Дипломат Павлюк закликав уряд створити регіональний союз з Польщею та країнами Балтії, аби уникнути блокування кордону в майбутньому
15:48
"Ля Палісіада"
Український фільм "Ля Палісіада" переміг на Туринському кінофестивалі
15:40
Ексклюзив
Ворог активізувався на Лиманському напрямку в сподіваннях, що за поганої погоди ЗСУ складніше оборонятися, - військовий Дібров
15:34
Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції
14:57
париж поліція
У ЄС заявили про високий ризик терактів на новорічно-різдвяні свята
14:57
фури на кордоні
Посли країн Балтії висловили демарш Польщі через блокаду українського кордону
14:45
Еммануель Макрон
Макрон зустрінеться з Орбаном: шукатиме компромісу щодо вступу України в ЄС, - Politico
14:34
Мінсоцполітики
Кілька благодійних фондів за гуманітарні кошти Мінсоцполітики закуповували товари за завищеними цінами або привласнювали їх, - Слідство.Інфо
14:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Світовий банк
Світовий банк надасть Україні $1,2 млрд. Їх спрямують на соцвиплати
14:13
ДБР розслідує імовірні зловживання з виїздом за кордон нардепа від ОПЗЖ
14:07
У Берліні запрацювала виставка, що розповідає про кримських політв'язнів Кремля
14:01
OPINION
Михайло Басараб
Так чи інакше, ми всі посилювали ворожі ІПСО
13:40
Огляд
Як почався, розгортався і зупинився літній контрнаступ України: детальний аналіз від The Washington Post
13:37
Оновлено
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Путін 6 грудня планує прийняти президента Ірану та відвідати ОАЕ і Саудівську Аравію
13:33
Оновлено
Херсон
Армія РФ атакувала Херсон: є загиблі й поранені серед цивільних
13:33
Ексклюзив
НАЗК 11 грудня відкриє публічний доступ до реєстру декларацій
13:24
На Таврійському напрямку зросла активність авіації росіян, кількість наземних атак не зменшується
13:22
екстренка
Голова USAID прибула до Єгипту, аби оголосити про надання $21 млн допомоги населенню Гази
13:06
допомога Україні війна з росіє. ЄС Міноборони України
Делегація ЄС та Міноборони обговорили довгострокові гарантії безпеки для України
12:54
поїзд_Укрзалізниця
Крюківський завод виготовить для Укрзалізниці ще 22 пасажирські вагони за 980 млн грн
12:49
Всеукраїнський радіодиктант
Дві учасниці не припустилися жодної помилки: оголошено результати Радіодиктанту-2023
12:49
землетрус
На Філіппінах вдруге за три дні стався потужний землетрус
12:46
Зеленський в конгресі США
У конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів
12:44
Ексклюзив
Віктор Орбан
Не слід недооцінювати Орбана, в нього є амбіції та чіткий план, - експерт-міжнародник Тужанський
12:27
Мюнхен аеропорт
У Мюнхені через крижаний дощ скасовують авіарейси та призупиняють залізничне сполучення
12:26
на фото Мар'їнка
Росіяни взяли під контроль більшу частину руїн Мар'їнки, - британська розвідка
12:22
Росіяни перекидають мобілізованих з Якутії до Криму
Росіяни перекидають мобілізованих з Якутії до Криму, - Атеш
12:19
Оновлено
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі вперше у "дзвін пам'яті та надії" задзвонили воїни, які повернулися з полону
12:19
нафта ембарго санкції
РФ втратила €34 млрд через нафтові санкції: це розмір її річного бюджету на безпеку, - CREA
12:04
Вірменія
Вірменія не братиме участі у засіданні ОДКБ у Москві
12:04
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії та з інших причин знеструмлено 436 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 5 грудня
12:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Дивна оптимізація: влада почала змінювати закони для вступу в ЄС не з корупції, а з... мови
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV