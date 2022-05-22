В Україні понад 662 дитини постраждали від повномасштабного вторгнення РФ
Через вторгнення Росії від 24 лютого в Україні загинуло 232 дитини, поранено – 430. Найбільше на Донеччині, Київщині та Харківщині
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"Більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число дітей-жертв не змінилося – 232. Не зазнали змін і дані щодо поранених – 430. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині – 145, Київщині – 116, Харківщині – 102, Чернігівщині – 68, Херсонщині – 48, Луганщині – 48, Миколаївщині – 45, Запоріжжі – 28, Сумщині – 17, Житомирщині – 15 та у Києві – 16.
Також у пресслужбі повідомляють, що в результаті обстрілів РФ пошкоджено 1 837 навчальних закладів, із них 172 – повністю зруйновано.
- 21 травня стало відомо, що окупанти депортували в Росію 1,3 млн людей, з них понад 230 тис. дітей.
- 4 травня було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.
- Нещодавно радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ.
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