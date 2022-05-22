Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число дітей-жертв не змінилося – 232. Не зазнали змін і дані щодо поранених – 430. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині – 145, Київщині – 116, Харківщині – 102, Чернігівщині – 68, Херсонщині – 48, Луганщині – 48, Миколаївщині – 45, Запоріжжі – 28, Сумщині – 17, Житомирщині – 15 та у Києві – 16.

Також у пресслужбі повідомляють, що в результаті обстрілів РФ пошкоджено 1 837 навчальних закладів, із них 172 – повністю зруйновано.

21 травня стало відомо, що окупанти депортували в Росію 1,3 млн людей, з них понад 230 тис. дітей.

4 травня було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

Нещодавно радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ.