В Україні понад 880 тис. га території потребують очищення від мін, - речник Сил оборони Таврійського напрямку
Євгеній Єрін, речник Сил оборони Таврійського напрямку, повідомив, що в Україні більш як 880 тис. га території є мінно небезпечними та потребують очищення
Про це повідомили в Military Media Center.
"Понад 880 тис га української землі на Сході та Півдні України потребують очищення від мін, на сьогодні очищено лише понад 5,5 тис га", - зазначив він.
За його словами, на деокупованих територіях уже очистили 1770 км доріг, 1988 домогосподарств, 1510 інших важливих об’єктів, 610 км залізничних шляхів, 1248 км уздовж ліній електропередача та близкьо 42 км газопроводів.
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- Майже за тиждень у селі Архангельське, Херсонщина, 26-річний електрик також підірвався на російській міні: чоловікові відірвало стопу.
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