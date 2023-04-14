В Україні потепліє: синоптик Наталка Діденко про погоду на Великдень
У переддень Великодня, 15 квітня, в Україні спостерігатимуться температурні контрасти - від нічних +2...+4°C на Харківщині, Сумщині, Полтавщині до денних +20...+22°C в Криму
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
15 квітня найтеплішою очікується погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15...+20, в Криму до +22°C.
Найхолоднішою виявиться північна частина та північний схід, а також Волинь та Рівненщина - впродовж дня +4...+8°C.
На решті території України +10...+13°C.
Дощі завтра передбачаються в західних областях, на Житомирщині та Вінниччині.
Дощ, місцями з мокрим снігом очікується у суботу на Харківщині, Луганщині, Полтавщині. На решті території - без опадів.
Завтра в Україні очікується сильний вітер.
Пориви південно-східного вітру часом досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду.
У Києві 15 квітня буде сильний вітер і прохолодно, вдень +6...+8°C. Увечері можливий дощ.
На Великдень в Україні, скрізь потепліє, вдень очікується +12...+16°C, на заході та півдні +14...+18, на Закарпатті та крайньому півдні до +20°C.
Дощі можливі вночі у північних областях, але невеликі. Опади будуть вдень місцями у західній частині.
У більшості областей України 16 квітня погода буде теплою та сухою.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу, 5 квітня, у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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