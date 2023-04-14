В Україні потепліє: синоптик Наталка Діденко про погоду на Великдень

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

15 квітня найтеплішою очікується погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15...+20, в Криму до +22°C.

Найхолоднішою виявиться північна частина та північний схід, а також Волинь та Рівненщина - впродовж дня +4...+8°C.

На решті території України +10...+13°C.

Дощі завтра передбачаються в західних областях, на Житомирщині та Вінниччині.

Дощ, місцями з мокрим снігом очікується у суботу на Харківщині, Луганщині, Полтавщині. На решті території - без опадів.

Завтра в Україні очікується сильний вітер.

Пориви південно-східного вітру часом досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду.

У Києві 15 квітня буде сильний вітер і прохолодно, вдень +6...+8°C. Увечері можливий дощ.

На Великдень в Україні, скрізь потепліє, вдень очікується +12...+16°C, на заході та півдні +14...+18, на Закарпатті та крайньому півдні до +20°C.

Дощі можливі вночі у північних областях, але невеликі. Опади будуть вдень місцями у західній частині.

У більшості областей України 16 квітня погода буде теплою та сухою.