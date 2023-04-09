В Україні повинна існувати адекватна система підвищення кваліфікації викладачів, - засновник освітньої компанії Setstud Кондратюк
Засновник освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк розповів, освітня система України потребує реформування, зокрема в питанні акредитації викладачів
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"В Україні повинна бути адекватна акредитація викладачів. І повинна вона існувати на загал. Наша система підвищення кваліфікації викладачів є фейком. Оскільки ніякого підвищення кваліфікації, окрім того, що деяким викладачам з досвідом роботи підвищують ставку, не відбувається. Наші викладачі не навчаються. Ніяких змін у нашій системі викладання не відбувається", - розповів Кондратюк.
Засновник освітньої компанії Setstud наголосив, що в українській системі освіти є ряд невирішених проблем
"Центри перенавчання викладачів та грамотна акредитація, щоб вони не те щоб українською говорили, а й викладали професійно державною мовою, повинні працювати. Щодо ситуації з викладання українською мовою, то це проблема, яку ми всі бачимо. Проте є ще ряд проблем в освітній системі, які є невирішеними", - додав він.
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