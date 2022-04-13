В Україні проти російських шахістів відкрили кримінальне провадження
Проти російських шахістів Анатолія Карпова, Сергія Карякіна, Аркадія Дворковича та Сергія Шипова відкрили кримінальну справу
Про це повідомляє Федерація шахів України.
Російських шахістів Анатолія Карпова, Сергія Карякіна, Аркадія Дворковича та Сергія Шипова звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України - заклики до війни та посягання на територіальну цілісність України.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.
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