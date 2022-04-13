В Україні проти російських шахістів відкрили кримінальне провадження

Про це повідомляє Федерація шахів України.



Російських шахістів Анатолія Карпова, Сергія Карякіна, Аркадія Дворковича та Сергія Шипова звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України - заклики до війни та посягання на територіальну цілісність України.



Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

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