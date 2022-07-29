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В Україні проведуть Національний оборонний хакатон для згуртованішої боротьби з Росією у кіберпросторі

29 липня, 2022 п'ятниця
18:59
війна з Росією Міноброни збере кіберволонтерів для кращого кіберзахисту держави

В Україні з ініціативи Міністерства оборони України організовують Національний оборонний хакатон для ефективнішої кібероборони держави

Про це інформує Урядовий портал

За ініціативи Міністерства оборони України у взаємодії з Генеральним штабом ЗСУ, РНБО України та підтримки американських партнерів  в Україні проведуть Національний оборонний хакатон. Про це йшла мова на ХІІ-му засіданні Національного кластера кібербезпеки на тему "Кібербезпека на місцевому рівні: регіональні виклики та захист кордонів", який відбувся 28 липня і який організували Національний координаційний центр кібербезпеки та Фонд цивільних досліджень і розвитку США за підтримки Державного департаменту США.

Як наголосив заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Гайдук, завданнями хакатону визначена координація зусиль кіберспільноти в рамках виконання завдань кібероборони України, організаційно-правові засади діяльності сил кібероборони, створення та провадження провідних рішень кіберборотьби, що організовується. Це тим більше важливо, що упродовж останніх восьми років Росія веде повноцінну кібервійну проти України, постійно нарощує свої наступальні дії, застосовує нові види кіберзброї, змінює свої тактики та механізми.

"Сьогодні кібератаки – це повноцінна складова конвенційної війни проти України, про що й свідчить кореляція подій у кіберпросторі з воєнними діями у фізичному світі. Відмічається координація деструктивної активності російських військових хакерів з північнокорейськими, китайськими та іранськими союзниками у нападах на українську критичну інформаційну інфраструктуру", – наголосив Олег Гайдук.

Також прозвучало, що у боротьбу з рашистами в кіберпросторі включилося українське суспільство, ламаючи міфи про "непереможних російських хакерів". Однак подекуди це призводило  до ненавмисного розкриття перед противником відповідних задумів українських кіберактивістів та змушувало його суттєво зміцніти свої оборонні позиції.

За словами Олега Гайдука, створення кібервійськ визначено Міністром оборони України – одним з пріоритетних напрямків. "Для об'єднання зусиль кіберволонтерів та стимулювання кращих практик в сфері кібероборони, - сказав заступник Міністра оборони України, - проведення Національного оборонного хакатону в Україні є вчасним та актуальним кроком для подальшого відбиття російської агресії та її союзників в кіберпросторі. Це сприятиме підтримці наземній операції ЗСУ, дозволить запозичити новий інструментарій для кіберборотьби та визначити найбільш ефективну організаційно-правову модель кібероборони держави".  

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