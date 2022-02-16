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В Україні пройдуть перші масштабні кібернавчання

16 лютого, 2022 середа
18:15
Суспільство кібербезпека

Протягом наступних кількох місяців Україна планує провести перші масштабні кібернавчання

Про це 16 лютого під час брифінгу заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.
 
"Ми плануємо через кілька місяців провести перші масштабні кібернавчання у нашій країні, щоб атаки, всі різні вектори, які відбувалися, щоб все це ще раз протестувати і ще раз проаналізувати, як працюють протоколи реагування. Тому що це реально ще один новий фронт – кіберфронт, тому потрібно більше у цей напрям інвестувати, більше координуватися, більше залучати бізнес, щоб він розвивав кіберстійкість у нашій державі", – сказав Федоров.

  • Нагадаємо, що у вівторок, 15 лютого, відбувалася масова атака на ресурси банків, зокрема Приват24, Ощад 24/7, та портал "Дія", також недоступні були сайти Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спостерігалися збої у роботі Монобанку та Альфа-Банку..
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія непричетна до масштабної кібератаки на українські банки та держструктури.
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