В Україні пройдуть перші масштабні кібернавчання

Про це 16 лютого під час брифінгу заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.



"Ми плануємо через кілька місяців провести перші масштабні кібернавчання у нашій країні, щоб атаки, всі різні вектори, які відбувалися, щоб все це ще раз протестувати і ще раз проаналізувати, як працюють протоколи реагування. Тому що це реально ще один новий фронт – кіберфронт, тому потрібно більше у цей напрям інвестувати, більше координуватися, більше залучати бізнес, щоб він розвивав кіберстійкість у нашій державі", – сказав Федоров.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 лютого, відбувалася масова атака на ресурси банків, зокрема Приват24, Ощад 24/7, та портал "Дія", також недоступні були сайти Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спостерігалися збої у роботі Монобанку та Альфа-Банку..

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія непричетна до масштабної кібератаки на українські банки та держструктури.

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