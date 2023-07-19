У Кропивницькому пролунали вибухи
Уранці 19 липня в Україні оголошували тривогу по регіонах. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. У Кропивницькому прогриміли вибухи
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 06:44 ПС наголосили про ракетну небезпеку у Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровська областях. А тривоги поширились майже по всій Україні.
"Імовірно пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - писали пізніше військові.
Згодом про вибухи у Кропивницькому заявили журналісти Суспільного. Писали про це і моніторингові пабліки.
Наразі влада регіону ще не прокоментувала атаку. Відбій тривоги припав на 07:09.
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