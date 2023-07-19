Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 06:44 ПС наголосили про ракетну небезпеку у Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровська областях. А тривоги поширились майже по всій Україні.

"Імовірно пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - писали пізніше військові.

Згодом про вибухи у Кропивницькому заявили журналісти Суспільного. Писали про це і моніторингові пабліки.

Наразі влада регіону ще не прокоментувала атаку. Відбій тривоги припав на 07:09.