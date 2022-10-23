Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ну напевне основна проблема – зробити дрон масовим, а так в принципі це досить реалістично. І якщо подивитися, коли у Сімферополь щось прилітало і в Новошахтинське НПЗ, то невідомо, хто це робив, але там же були дрони. Тому це скоріше питання часу, щоб дрони, які літають на довгі відстані, долетіли аж до Москви. Тому так, це реально", - сказав Артем Старосєк.

CEO розвідувального агентства "Molfar" переконаний, що такий дрон зможе з легкістю оминути протиповітряну систему Росії та долетіти до Москви.

"Як ми побачили, що друга армія світу виявилася зовсім не другою, тому думаю, що у неї така ж робота ППО. Ми можемо подивитися на ситуацію в Бєлгороді, коли вони самі по собі стріляють, то в принципі я думаю, що до Москви дрон долетить досить легко", - додав він.

Український бойовий дрон R18 впродовж трьох років ефективно нищить ворога – від броньованої техніки російських окупантів, до живої сили противника.

Punisher – один з українських безпілотників, який в руках військових Збройних сил України допомагає нищити російську армію.

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