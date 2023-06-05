В Україні розпочалася додаткова реєстрація на участь у Національному мультипредметному тесті
З 5 по 12 червня триває додатковий період реєстрації на складання Національного мультипредметного тесту
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Протягом 5–12 червня триватиме додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, в УЦОЯО також нагадують, що додатковий період реєстрації передбачений для вступників, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову, та тих, хто не зміг із поважних причин вчасно зареєструватися.
Зазначається, що також у цей період здійснюють реєстрацію осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань / слідчих ізоляторах.
На сайті УЦОЯО оприлюднені особливості реєстрації для кожної з цих категорій вступників.
- 19 травня стало відомо, що понад 23 тисячі українських вступників планують складати НМТ за кордоном.
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