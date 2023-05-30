В Україні розробили стандарти розслідування воєнних злочинів

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Команда експертів і практиків напрацювала дві частини методологічних рекомендацій. Перша з них — "Стандарти розслідування воєнних злочинів. Загальна частина" — розглядає усі основні воєнні злочини, які фіксуються в Україні, та пропонує чіткі алгоритми щодо проведення процесуальних дій у вказаних випадках. Також окремо розроблено набір стандартів, що стосуються конкретного виду злочинів — "Незаконне позбавлення волі та катування".

Об’єднала експертів та організувала роботу Just Group — організація, яка досліджує кримінальну юстицію та розробляє рішення для трансформації системи. Розроблені Стандарти розглянув та затвердив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Це один з перших продуктів такого масштабу та якості у сфері розслідування міжнародних злочинів, розроблений разом з практиками для практиків. Кожний етап розробки супроводжувався апробацією серед колег, які щоденно працюють з кримінальними провадженнями цієї категорії. Переконаний, ці документи стануть незамінним інструментом для поширення найкращих підходів в усій системі органів правопорядку та прокуратур", — зазначив генеральний прокурор.