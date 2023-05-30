В Україні розробили стандарти розслідування воєнних злочинів
Офіс Генпрокурора спільно з національними експертами із міжнародного гуманітарного права розробив методологічні посібники щодо стандартів розслідування воєнних злочинів для слідчих та прокурорів
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Команда експертів і практиків напрацювала дві частини методологічних рекомендацій. Перша з них — "Стандарти розслідування воєнних злочинів. Загальна частина" — розглядає усі основні воєнні злочини, які фіксуються в Україні, та пропонує чіткі алгоритми щодо проведення процесуальних дій у вказаних випадках. Також окремо розроблено набір стандартів, що стосуються конкретного виду злочинів — "Незаконне позбавлення волі та катування".
Об’єднала експертів та організувала роботу Just Group — організація, яка досліджує кримінальну юстицію та розробляє рішення для трансформації системи. Розроблені Стандарти розглянув та затвердив генеральний прокурор Андрій Костін.
"Це один з перших продуктів такого масштабу та якості у сфері розслідування міжнародних злочинів, розроблений разом з практиками для практиків. Кожний етап розробки супроводжувався апробацією серед колег, які щоденно працюють з кримінальними провадженнями цієї категорії. Переконаний, ці документи стануть незамінним інструментом для поширення найкращих підходів в усій системі органів правопорядку та прокуратур", — зазначив генеральний прокурор.
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