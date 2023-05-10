Воєнні злочини РФ: на деокупованій Донеччині виявили нові поховання вбитих окупантами українців

Про це повідомляє офіційний портал МВС.

При пошуку поховань допомагають місцеві, військовослужбовці та спеціальні пошукові загони. З початку деокупації в регіоні виявлено 385 тіл, з них 309 – цивільні. Серед жертв російської агресії - 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено.

"Вже пів року поліціянти знаходять на деокупованих територіях нові могили й невпізнані трупи. Правоохоронці обстежують місця обстрілів, опитують місцевих жителів, шукають родичів загиблих, встановлюють свідків, реконструюють хід подій. Мета слідчих - встановити особу та долю кожного вбитого", - розповіли в МВС.

У селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, провели ексгумацію двох літніх жінок і чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів. Тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані.

Після деокупації Лиману на міському кладовищі було знайдено братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ. Розпочалася кропітка робота з ідентифікації кожного з них.

Триває робота з ідентифікації загиблих. На сьогодні ідентифіковано 282 особи з 385.