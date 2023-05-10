Воєнні злочини РФ: на деокупованій Донеччині виявили нові поховання вбитих окупантами українців
Слідчі та криміналісти продовжують роботу щодо розшуку й ідентифікації загиблих унаслідок воєнних злочинів РФ
Про це повідомляє офіційний портал МВС.
При пошуку поховань допомагають місцеві, військовослужбовці та спеціальні пошукові загони. З початку деокупації в регіоні виявлено 385 тіл, з них 309 – цивільні. Серед жертв російської агресії - 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено.
"Вже пів року поліціянти знаходять на деокупованих територіях нові могили й невпізнані трупи. Правоохоронці обстежують місця обстрілів, опитують місцевих жителів, шукають родичів загиблих, встановлюють свідків, реконструюють хід подій. Мета слідчих - встановити особу та долю кожного вбитого", - розповіли в МВС.
У селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, провели ексгумацію двох літніх жінок і чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів. Тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані.
Після деокупації Лиману на міському кладовищі було знайдено братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ. Розпочалася кропітка робота з ідентифікації кожного з них.
Триває робота з ідентифікації загиблих. На сьогодні ідентифіковано 282 особи з 385.
- У середу, 10 травня, російські терористи вбили мирну жительку Херсонської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе