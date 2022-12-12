В Україні стартував Національний тиждень читання

Про це інформує міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сьогодні ми розпочинаємо другий всеукраїнський Національний тиждень читання, який проводить Український інститут книги спільно з МКІП", - пише Ткаченко.

Національний тиждень читання - це щорічна акція, яку проводить Український інститут книги. Мета цієї ініціативи привернути увагу до українських книжок у бібліотечних фондах країни, популяризувати читання та посприяти розвитку популярної літератури рідною мовою.

Цього тижня відбудеться дві акції: "Зачитане до дірок" і "Книга на війні".

"Читання сьогодні для мене набуло нових кольорів - ти не тільки споживаєш необхідний та цікавий контент, ти кожну книгу пропускаєш через досвід сьогодення. Сьогодні буду ділитись своєю підбіркою книжок від українських або іноземних авторів, виданих українською мовою. І вас закликаю ділитись", - пише Ткаченко.

Для того аби взяти участь в Національному тижні читання необхідно ділитися своїми найулюбленішими книжками від українських або іноземних авторів, виданих українською мовою з хештегами #ЗачитанеДоДірок і #тижденьчитання.

Розповідати в соцмережах про найбільш важливі для вас і для українського суспільства книги цього воєнного року з хештегами #КнигаНаВійні та #тижденьчитання. А також поширювати добірки книжок, які стали особливо важливими для вас протягом війни 2022 року з тими ж хештегами.

Торік Ткаченко розповів, що кількість читачів книжок серед громадян - це один із показників розвинутих країн і що лише 8% українців читали щодня у 2021 році.