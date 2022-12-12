В Україні стартував Національний тиждень читання
Національний тиждень читання розпочинається сьогодні, 12 грудня та триватиме до наступного понеділка
Про це інформує міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Сьогодні ми розпочинаємо другий всеукраїнський Національний тиждень читання, який проводить Український інститут книги спільно з МКІП", - пише Ткаченко.
Національний тиждень читання - це щорічна акція, яку проводить Український інститут книги. Мета цієї ініціативи привернути увагу до українських книжок у бібліотечних фондах країни, популяризувати читання та посприяти розвитку популярної літератури рідною мовою.
Цього тижня відбудеться дві акції: "Зачитане до дірок" і "Книга на війні".
"Читання сьогодні для мене набуло нових кольорів - ти не тільки споживаєш необхідний та цікавий контент, ти кожну книгу пропускаєш через досвід сьогодення. Сьогодні буду ділитись своєю підбіркою книжок від українських або іноземних авторів, виданих українською мовою. І вас закликаю ділитись", - пише Ткаченко.
Для того аби взяти участь в Національному тижні читання необхідно ділитися своїми найулюбленішими книжками від українських або іноземних авторів, виданих українською мовою з хештегами #ЗачитанеДоДірок і #тижденьчитання.
Розповідати в соцмережах про найбільш важливі для вас і для українського суспільства книги цього воєнного року з хештегами #КнигаНаВійні та #тижденьчитання. А також поширювати добірки книжок, які стали особливо важливими для вас протягом війни 2022 року з тими ж хештегами.
- Торік Ткаченко розповів, що кількість читачів книжок серед громадян - це один із показників розвинутих країн і що лише 8% українців читали щодня у 2021 році.
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