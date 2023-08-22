В Україні стартував відбір фільмів для номінування на премію "Оскар"
Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв
Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.
Заявки прийматимуть до 5 вересня і виключно в електронному вигляді.
До участі у відборі допускаються фільми, які відповідають наступним критеріям:
- Фільм має вперше бути випущено у прокат у країні подання не раніше, ніж з 1 грудня 2022 року і не пізніше 31 жовтня 2023 року та публічно демонструватися протягом щонайменше семи днів поспіль.
- Фільми, що в будь-якій версії публічно демонструвалися чи розповсюджувалися поза театральним релізом до їхнього першого кваліфікаційного кінотеатрального релізу не можуть подаватися на розгляд Кіноакадемії. Позатеатральна публічна демонстрація та розповсюдження включають, проте не обмежуються випадками: телепоказу та показу на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в мережі Інтернет.
На засіданні Українського Оскарівського Комітету буде визначено, який фільм висунути на участь у відборі на премію "Оскар". Дату засідання обіцяють оголосити пізніше.
Довідка: "Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром з кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer у 1927-му. Сам приз - позолочена статуетка, знана з 1939 року як "Оскар".
- У 2023 році стрічка про російського опозиційного політика Олексія Навального "Навальний" стала переможцем оскарівської номінації "Найкращий документальний фільм". Режисером є канадський документаліст Деніел Роер. Фільм обійшов українську документалку "Будинок зі скалок" про дитячий притулок у Лисичанську. Це викликало неабияке обурення у мережі.
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