В Україні створили чатбот, який дозволяє фіксувати воєнні злочини окупантів
У телеґрамі з'явився чатбот Stop Russian aggression, за допомогою якого можна повідомляти про воєнні злочини росіян в Україні
Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.
"Ми створили чат-бот в Телеграмі Stop Russian aggression @stop_ru_aggression_bot. Кожен може зафіксувати військовий злочин російського солдата на нашій території", - зазначила вона.
У бот можна завантажити фото, відео, місце й опис злочинів окупантів.
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