В Україні створили чатбот, який дозволяє фіксувати воєнні злочини окупантів

Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.



"Ми створили чат-бот в Телеграмі Stop Russian aggression @stop_ru_aggression_bot. Кожен може зафіксувати військовий злочин російського солдата на нашій території", - зазначила вона.

У бот можна завантажити фото, відео, місце й опис злочинів окупантів.



Нагадаємо, раніше в Україні запрацював офіційний чатбот для збору даних про воєнні злочини Росії.

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